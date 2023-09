Newgame, eine Investorengruppe um den französischen Salt-Besitzer Xavier Niel, welche 9,6 Prozent an GAM hält, bietet 55 Rappen in bar pro Aktie für maximal 28 Millionen Aktien, was rund 17,5 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Das Angebot läuft bereits und dauert bis am 3. Oktober.