Doch schon vor den Meldungen von vergangener Woche hellte sich das Analystenbild etwas auf: Während vor einem halben Jahr nur vier Kaufempfehlungen von insgesamt 17 Bewertungen für den Spezialchemiekonzern vorlagen, waren es laut LSEG bis Sonntag sieben. Mit den Schwenkern von Barclays und der Deutschen Bank raten nun neun von 17 Expertinnen und Experten zum Kauf.