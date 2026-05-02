Im Vorfeld einer möglichen Offerte habe GameStop stillschweigend eine Beteiligung an eBay aufgebaut, hiess es in dem Bericht weiter. Sollte das Management der Handelsplattform das Angebot ablehnen, könnte Cohen sich direkt an die eBay-Aktionäre wenden. ‌Einzelheiten zu dem möglichen Angebot, das noch in diesem Monat vorgelegt werden könnte, seien bislang nicht bekannt. Ein solches Geschäft wäre ungewöhnlich: Es kommt selten vor, dass ein ​börsennotiertes Unternehmen einen Konkurrenten ins Visier nimmt, der fast ​viermal so gross ist. Während eBay auf eine ​Marktkapitalisierung von rund 46 Milliarden Dollar kommt, ist GameStop an der Börse lediglich knapp zwölf Milliarden ‌Dollar wert.