GameStop werde den Kaufpreis jeweils zur ​Hälfte in bar und in eigenen Aktien zahlen, schrieb GameStop-Chef und -Grossaktionär Ryan Cohen in einem Brief an das eBay-Management. Sollte sich die Führung der Online-Handelsplattform mit Sitz im kalifornischen San Jose gegen die Übernahme stemmen, werde er sich direkt an die Aktionäre wenden. Durch den Zusammenschluss entstünde ein ernsthafter Konkurrent für Amazon, betonte Cohen in einem ‌Interview mit dem «Wall Street Journal» (WSJ). Die Zeitung hatte zunächst über Cohens Pläne berichtet. eBay war für eine Stellungnahme zu dem Übernahmeversuch zunächst nicht zu erreichen.