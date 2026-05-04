GameStop hat nach eigenen Angaben bereits einen Anteil von fünf Prozent aufgebaut und erklärte bei einer ‌Ablehnung des Managements, sich direkt an die Aktionäre wenden zu wollen. GameStop-Chef Ryan Cohen will ​den fusionierten Konzern künftig ohne Festgehalt leiten ​und verspricht jährliche Kosteneinsparungen von ​zwei Milliarden Dollar.