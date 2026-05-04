Das Unternehmen teilte am Sonntag (Ortszeit) mit, 125 Dollar je Aktie jeweils zur Hälfte in bar und in eigenen Aktien zu bieten. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 20 Prozent auf den eBay-Schlusskurs vom Freitag.
GameStop hat nach eigenen Angaben bereits einen Anteil von fünf Prozent aufgebaut und erklärte bei einer Ablehnung des Managements, sich direkt an die Aktionäre wenden zu wollen. GameStop-Chef Ryan Cohen will den fusionierten Konzern künftig ohne Festgehalt leiten und verspricht jährliche Kosteneinsparungen von zwei Milliarden Dollar.
Finanziert werden soll der Zukauf durch eigene Barmittel, Kreditzusagen von TD Securities über 20 Milliarden Dollar sowie laut dem «Wall Street Journal» womöglich durch Staatsfonds aus dem Nahen Osten.
Ein solcher Zukauf wäre ungewöhnlich, da GameStop mit einem Börsenwert von knapp zwölf Milliarden Dollar deutlich kleiner ist als eBay mit rund 46 Milliarden Dollar. Eine Stellungnahme von eBay lag zunächst nicht vor.
(Reuters/cash)