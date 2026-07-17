Kritiker haben infrage gestellt, ob GameStop überhaupt in der Lage ist, das deutlich grössere eBay zu übernehmen – selbst mit einem «äusserst überzeugenden Finanzierungsschreiben» einer Bank. Investoren äusserten Bedenken hinsichtlich der hohen Verschuldung, die GameStop zur Finanzierung der Transaktion eingehen müsste. Cohen erklärte jedoch, seit Bekanntgabe des Angebots im Mai habe er grosses Interesse zahlreicher Investoren wahrgenommen. «Das kombinierte Unternehmen wird ein Investment-Grade-Rating haben», sagte er. Anfang dieses Monats stimmten die Aktionäre von GameStop einer erheblichen Erhöhung der genehmigten Aktienzahl zu, um den geplanten Erwerb von eBay vorzubereiten.