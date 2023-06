Der Grossaktionär und Verwaltungsratsvorsitzende Ryan Cohen übernehme nun das Ruder, wie GameStop am Mittwochabend mitteilte. Das Management nannte keinen Grund für Furlongs Abgang, erklärte aber, er beruhe "nicht auf Meinungsverschiedenheiten mit dem Unternehmen in irgendeiner Angelegenheit im Zusammenhang mit den Geschäftsabläufen, Richtlinien oder Praktiken". Bei den Anlegern kam die Entwicklung nicht gut an: Die Aktie brach im ausserbörslichen Handel um mehr als 20 Prozent ein.