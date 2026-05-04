GameStop hat mit dem Trend zu Online-Käufen zu kämpfen und musste in der Vergangenheit zahlreiche Filialen schliessen. Im Weihnachtsquartal verbuchte der Einzelhändler mit etwa 1600 Filialen einen Umsatzrückgang um ‌14 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Der Online-Händler eBay ist dagegen auf Wachstumskurs. Vor allem das ​Geschäft mit Sammlerstücken sowie mit Ersatzteilen für Autos und Motorräder brummt. Am Mittwoch hatte die Plattform eine Umsatzprognose für das zweite Quartal abgegeben, die über den Markterwartungen lag. Das Geschäft mit Kleinanzeigen hat eBay vor einigen Jahren verkauft.