Der Strassenverkauf ist für viele Hotels zu einer wichtigen alternativen Einnahmequelle geworden. Das Grand Metropark Hotel in Peking verdient nach eigenen Angaben täglich einige Tausend Yuan zusätzlich mit dem Verkauf von geschmorter Ente oder Flusskrebsen. Im Beiyuan ist der Bestseller die knusprige gebratene Taube für 38 Yuan. Im Restaurant kostet sie 58 Yuan. Seit Beginn des Strassenverkaufs Ende Juli werden täglich etwa 130 Tauben verkauft, verglichen mit rund 80 zuvor. Der Strassenverkauf arbeite mit einer Marge von zehn bis 15 Prozent, erklärt Vertriebsdirektorin Xu. Dies sei zwar besser als bei einem durchschnittlichen Caterer. Das reiche jedoch nicht aus, um den Rückgang im Haus vollständig auszugleichen.