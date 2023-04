Ähnlich sieht die Entwicklung beim Strompreis aus. Strom kostete die Verbraucher 34,96 Cent je Kilowattstunde. Die Preise lagen damit um 6,4 Prozent höher als in der zweiten Jahreshälfte 2021 und 4,4 Prozent höher als in der ersten Hälfte 2022. Für Strom zahlten Nicht-Haushaltskunden durchschnittlich 20,74 Cent je Kilowattstunde ohne Mehrwertsteuer und andere abzugsfähige Steuern. Damit war 24,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 4,4 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2022. "In den kommenden Monaten dürfte deshalb die Debatte um einen verbilligten Industriestrom in Deutschland noch einmal an Fahrt gewinnen", sagte Dullien.