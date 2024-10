Die Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine 2022 hatten Linde zum Rückzug aus dem Land und zur Aufgabe der lukrativen Gas-Projekte mit Gazprom gezwungen. In dieser Woche war bekannt geworden, dass eine Gazprom-Tochter Linde auf 85,7 Milliarden Rubel (879 Millionen Dollar) verklagt hat. Dabei geht es um eine Gasförderanlage in der Amur-Region. Ein Linde-Sprecher äusserte sich dazu nicht. Es ist eine von zahlreichen Klagen aus Russland gegen den Konzern. In einem Fall hatte ein russisches Gericht Vermögenswerte einer britischen Linde-Tochter im Wert von 1,15 Milliarden Dollar eingefroren. Linde seinerseits klagt gegen Gazprom in Hongkong, New York und den Niederlanden.