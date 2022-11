Wenn es in den nächsten Monaten nicht zu "extrem niedrigen Temperaturen" komme, sei eine Verknappung "sehr unwahrscheinlich", hiess es am Freitag in einem Ines-Bericht. Die Gasspeicher sollten laut den Branchenexperten vor dem nächsten Winter wieder gefüllt werden können, selbst wenn sie in der kommenden Saison weitgehend entleert werden.