Die EZB dürfte all das wohl nicht sonderlich beeindrucken. Ihr Schwerpunkt liegt in letzter Zeit stärker auf der Kerninflation, die im Dezember einen Rekordwert erreicht hat und noch keine Anstalten macht zu fallen. "Das ist für die EZB in nächster Zeit der entscheidende Faktor", so Mihr von der Danske. "Ich glaube nicht, dass geringere Energieinflation die EZB in nächster Zeit zu einer taubenhafteren Haltung bewegen wird."