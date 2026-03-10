Trump hatte am Vorabend ein schnelles Ende des Kriegs im Nahen Osten in Aussicht gestellt. Beim US-Sender CBS News wurde er mit den Worten zitiert: «Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet.» Marktbeobachter sehen in den Äusserungen von Trump eine neue Bereitschaft des Weissen Hauses, öffentlich zu signalisieren, dass Schritte zur Beendigung des Kriegs möglich seien. Allerdings machte der Präsident keine konkreten Angaben. «Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort», kommentierten Analysten der Dekabank.