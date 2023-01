Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die durch Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine ausgelöste Energiekrise als “harte Probe” und forderte dazu auf, weiter Energie zu sparen. Mit neuen LNG-Terminals “machen wir unser Land und Europa dauerhaft unabhängig von russischem Gas”, so Scholz in seiner Neujahrs- Ansprache.