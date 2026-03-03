Noch stärker war der Gaspreis zuletzt zum Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor vier Jahren gestiegen. Damals waren die Notierungen an der Börse in Amsterdam zeitweise über 300 Euro je MWh geklettert. Am Nachmittag hat der Gaspreis aber wieder einen Teil der frühen Gewinne abgegeben und wurde bei 57,42 Euro je MWh gehandelt.