Zunächst hatten die Preise zugelegt, nachdem Trump am Samstag gedroht hatte, ‌iranische Kraftwerke zu «zerstören», sollte die Strasse von Hormus nicht binnen 48 Stunden vollständig wieder geöffnet werden. Der Iran hatte daraufhin mit der Zerstörung kritischer Infrastruktur im Nahen ​Osten gedroht. Experten warnen nach Trumps Äusserungen jedoch vor ​überzogenem Optimismus. Die jüngste Wendung ändere wenig an ​den Aussichten auf einen deutlich engeren Markt im Jahr 2027, sagte Arne Lohmann Rasmussen, Analyst ‌bei Global Risk Management. Grund sei die Vernichtung von 17 Prozent der katarischen LNG-Produktion. «Selbst wenn der Krieg morgen endet, wird er ernste langfristige Auswirkungen auf ​die LNG-Aussichten ​haben.»