Händler können die Speicherkapazitäten in diesem Winter — an Tagen mit geringer Nachfrage — noch aufstocken, aber vieles hängt vom Wetter ab. Laut INES könnten die deutschen Vorräte bei extremer Kälte bis Mitte Februar aufgebraucht sein. In diesem Fall könnten die durchschnittlichen Speicherkapazitäten in der EU auf etwa 20% sinken, so die Schätzungen von BloombergNEF. Derzeit liegen sie mit 92% in Europa unter dem Vorjahresniveau und in Deutschland bei etwa 96%.