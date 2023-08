Sind die Arbeitsbedingungen zu unattraktiv?

Gäste wollen am Wochenende und am Abend essen gehen, daher braucht es dann die Mitarbeitenden. Daran wird sich in unserer Branche nichts ändern. Aber auch in anderen Branchen muss am Wochenende gearbeitet werden – in Spitälern, dem öffentlichen Verkehr und den Medien.