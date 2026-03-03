Die niedrigen Füllstände der Gasspeicher heizen die Angst vor einem Versorgungsengpass an. Der Füllstand der Erdgasspeicher in Europa befand sich Anfang März nach einem besonders kalten Winter auf einem Tiefstand. In der gesamten EU waren am 1. März die Gasspeicher nur noch zu 30 Prozent gefüllt. Dies geht aus den Daten des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe hervor.