Der Airline-Caterer Gategroup bereitet eine Rückkehr an die Börse vor, womöglich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026. Das schreibt Bloomberg unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Insider. An welchem Handelsplatz die Aktien gelistet werden, ist laut dem Bericht noch nicht entschieden. Die Schweizer Börse SIX, von der sich Gategroup im Jahr 2017 zurückzog, sei jedoch ein aussichtsreicher Kandidat.