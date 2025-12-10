Der Airline-Caterer Gategroup bereitet eine Rückkehr an die Börse vor, womöglich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026. Das schreibt Bloomberg unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Insider. An welchem Handelsplatz die Aktien gelistet werden, ist laut dem Bericht noch nicht entschieden. Die Schweizer Börse SIX, von der sich Gategroup im Jahr 2017 zurückzog, sei jedoch ein aussichtsreicher Kandidat.
Das Delisting erfolgte, als die chinesische HNA Group im Besitz von Gategroup war. Heute sind Temasek aus Singapur und die Private-Equity-Gesellschaft RRJ Eigentümerinnen von Gategroup. Die Erstkotierung von Gategroup, dem ehemaligen Airline-Catering-Geschäft der Swissair, erfolgte im Jahr 2009.
Eigentlich wollte das Unternehmen bereits 2018 wieder an die Börse zurückkehren. Die Pläne mussten aber wegen des fehlenden Interesses des Marktes abgeblasen werden.
Gategroup steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 auf 3,97 Milliarden Franken, wie die Firma Mitte November mitteilte. Wechselkursbereinigt entsprach dies einem Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte um 22,2 Prozent auf 340,7 Millionen Franken zu. Die verfügbare Liquidität liegen per Ende September noch bei 707 Millionen Franken.
Die Gruppe beschäftigt über 38'000 Mitarbeitende und ist an 200 Standorten aktiv.
(cash)