Die Krone bleibt in Zürich: GaultMillau Schweiz vergibt die begehrte Auszeichnung «Hotel des Jahres» für 2025 ans Mandarin Oriental Savoy am Paradeplatz. Letztes Jahr war das Dolder Grand am Adlisberg siegreich. Damit werden auch die Investitionen der jetzigen Besitzerin UBS gewürdigt, nachdem die Credit Suisse das Haus vor der Fusion noch erfolglos verkaufen wollte. Anfangs 2022 wurde es geschlossen und für rund 80 Millionen Franken umfassend renoviert. An Weihnachten 2023 folgte die Wiedereröffnung.