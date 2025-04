Boeing und Airbus wiederum machen ihre Zulieferer - allen voran die Triebwerkshersteller - für Engpässe verantwortlich. Erst in der vergangenen Woche hatte Airbus beklagt, dass CFM - ein Gemeinschaftsunternehmen von GE mit der französischen Safran - mit den Lieferungen «deutlich im Rückstand» sei. GE-Chef Culp versprach am Dienstag, «die Engpässe in der Lieferkette direkt anzugehen und die Lieferungen im Laufe des Jahres zu beschleunigen».