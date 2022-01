Im Hinblick auf die Energiestrategie 2050 und die damit anstehenden Gebäude­sanierungs­massnahmen scheine es künftig noch sinnvoller, Dienstleistungen aus den Bereichen Elektrotechnik, Gebäudetechnik und Gebäudehülle aus einer Hand anzubieten, heisst es in einer Mitteilung.

Die Burkhalter Gruppe prüft einen Zusammenschluss mit der Poenina Gruppe und will voraussichtlich am 31. März im Rahmen ihrer vorverlegten Bilanz-Medienkonferenz über ihre diesbezüglichen Erkenntnisse und das weitere Vorgehen informieren.

An der Verwaltungsratssitzung vom Diensat habe der Burkhalter-Verwaltungsrat unter Ausstand von Marco Syfrig und Willy Hüppi - beide auch Verwaltungsräte von Poenina - entschieden, in Fusionsverhandlungen zu treten.

Die bestehenden Strukturen der bereits ähnlich organisierten Unternehmen sollen weitergeführt werden. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Durch den möglichen Zusammenschluss entstünde eine Gebäudetechnikgruppe mit 4600 Vollzeitstellen in fast 80 Gesellschaften an über 140 Standorten in der Schweiz und Liechtenstein. Basierend auf den Geschäftszahlen 2020 beliefe sich der Betriebsertrag der Gebäudetechnikgruppe auf etwa 800 Millionen Franken jährlich.

