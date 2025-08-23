Was die Erhebung ebenfalls zeigt: Die hiesigen Eltern zahlen dem eigenen Nachwuchs deutlich weniger als empfohlen. Die Budgetberatung Schweiz gibt Richtwerte für Kinder zwischen 6 bis 18 Jahren heraus, an denen sich die Erziehungsberechtigten orientieren können. Diese Werte liegen aber deutlich über dem Sackgeld, das die Kinder in der Schweiz laut der Postfinance-Studie effektiv jeden Monat erhalten – zumindest bis in die späten Teenagerjahre. Bei den 17- und 18-Jährigen sind die Eltern dagegen spendabler.