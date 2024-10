Wenn der Trend zu tieferen Zinsen anhalte und sich die Bauwirtschaft in den Kernmärkten erhole/stabilisiere (z.B. Deutschland), sei ein Ausbruch aus den aktuellen Kursniveaus wahrscheinlich, so der Analyst weiter. Bei der ZKB erwartet man heute einen deutlichen Kurssprung der Aktie, was sich in der Eröffnungsphase nun auch bewahrheitete. Die Aktie sei zwar eigentlich fair bewertet, aber sie habe im Vorfeld der Zahlen schwach performt.