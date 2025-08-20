Und genau diese scheint nun eingetreten zu sein, hat doch Geberit die Erwartungen knapp verpasst. Auch der Ausblick aufs Gesamtjahr, der wie üblich erst mit den Halbjahreszahlen abgegeben wird, ist keine Hilfe. Der Ausblick von Geberit entspreche in etwa den Markterwartungen, dürfte damit aber auch keine Begeisterung auslösen, heisst es etwa bei Vontobel. Die meisten Analysten erwarten, dass der Ausblick minimale Abwärtsrevisionen bei den Gesamtjahreserwartungen auslösen dürfte.