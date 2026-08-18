Was macht die Aktie?

Nach dem schönen Plus von gut 20 Prozent im vergangenen Jahr 2025 müssen die Geberit-Aktionäre im laufenden Jahr kleinere Brötchen backen. Nach einem noch guten Start ins laufende Jahr ging es im März um über 100 Franken nach unten. Von diesem Rückschlag hat sich der Titel in den folgenden Monaten nie mehr richtig erholt. Zuletzt ging es wieder über mehrere Tage talwärts, womit derzeit eine Jahresperformance von rund -13 Prozent resultiert. Innerhalb des SMI gehören Geberit damit zu den Schlusslichtern im Jahresrennen.