Die wichtigste darunter sei der gezielte Ausbau der Marktdurchdringung mit an der Wand aufgehängten WCs kombiniert mit einem hinter der Wand versteckten Spülkasten. In den reifen europäischen Märkten der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), den Benelux-Ländern sowie in Norditalien lag die Markpenetration im vergangenen Jahr bei rund 80 Prozent. In Osteuropa hingegen bei unter 50 Prozent und in Skandinavien, Grossbritannien oder Südwesteuropa inklusive Frankreich bei unter 30 Prozent.