Der Sanitärtechnik-Konzern Geberit dürfte gemäss den Schätzungen der Analysten im ersten Halbjahr leicht gewachsen sein. Nach dem Umsatzplus im ersten Quartal könnte sich indes das Wachstumstempo im zweiten Quartal etwas verlangsamt haben, unter anderem wegen Vorzieheffekten im ersten Quartal aufgrund der angekündigten Preiserhöhungen im April sowie wegen einer relativ starken Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Die operative Gewinnmarge dürfte auf hohem Niveau relativ stabil oder allenfalls leicht rückläufig gewesen sein.