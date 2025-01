Der Nettoumsatz lag im Gesamtjahr mit 3,09 Milliarden Franken in etwa auf Vorjahresniveau, wie Geberit am Donnerstag mitteilte. Dabei belastete die ungünstige Währungsentwicklung. In Lokalwährungen verzeichnete das Unternehmen eine Nettoumsatzzunahme von 2,5 Prozent.