Leichte Erholung der Baumärkte erwartet

Aus den Kommentaren der Analysten lässt sich ein vorsichtiger Erholungstrend in den für Geberit relevanten Baumärkten ableiten, der vor allem vom Renovationsgeschäft getragen ist. Auch in der klar grössten Region Europa mit dem wichtigsten Markt Deutschland zeige sich eine Erholung auf dem Renovationsmarkt, während im Neubau eine echte Trendwende laut den Einschätzungen noch nicht erreicht ist.