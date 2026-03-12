Buhl geht davon aus, dass die Geschehnisse keine Auswirkungen auf die europäische Bauindustrie und entsprechend auf die Nachfrage haben werden. «Wir erwarten zwar keine breite Erholung in Europa, aber ein leichtes Wachstum», so der CEO. Dabei dürfte sich das Neubaugeschäft stabilisieren und der für Geberit etwas wichtigere Renovationsmarkt weiter positiv entwickeln.