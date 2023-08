An positiven Faktoren erwähnte das Unternehmen den grundsätzlichen Bedarf an Renovationen und Neubauten im Wohnungsbau, den strukturellen Trend zu höherwertigen Sanitärstandards sowie ein positives Marktumfeld in aussereuropäischen Ländern wie Indien oder in der Golfregion. Den Lagerabbau im Grosshandel sah CEO Christian Buhl Anfang Mai aber mehr oder weniger abgeschlossen.