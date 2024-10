Dennoch resultierte auf währungsbereinigter Basis hier ein Umsatzplus von 2,2 Prozent, mit einem überdurchschnittlichen Wachstum in Osteuropa und positiven Wachstumsraten etwa auch in Italien oder dem wichtigsten Einzelmarkt Deutschland. Unter dem Vorjahresniveau blieben die Verkäufe in der Schweiz oder in Nordeuropa.