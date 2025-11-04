Jahresprognose leicht angehoben

Der bisherige Ausblick wird für das Wachstum leicht nach oben geschraubt. Demnach erwartet der Bauzulieferer im Gesamtjahr 2025 ein Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von rund 4,5 Prozent (bisher rund 4 Prozent). Bei der EBITDA-Marge stellt der Konzern weiterhin rund 29 Prozent in Aussicht (VJ: 29,6 Prozent).