Renovationsgeschäft in Europa bleibt Zugpferd

Für 2026 erwartet Geberit in Europa ein insgesamt leichtes Marktwachstum, jedoch keine Erholung. Für das Geschäft mit Neubauten geht das Management von einer stabilen und für das Renovationsgeschäft - das rund 60 Prozent zum Umsatz beiträgt - von einer leicht positiven Entwicklung aus.