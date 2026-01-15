Aufwärtstendenz im vierten Quartal

Gegen Jahresende hat sich das Wachstumstempo gar etwas beschleunigt. So nahm der Umsatz im vierten Quartal, das in der Regel wegen der Weihnachtsferien das schwächste ist, um 4,4 Prozent auf 715 Millionen Franken zu. Währungsbereinigt lag das Plus gar bei 6,4 Prozent. Im dritten Quartal erzielte Geberit ein organisches Umsatzplus von lediglich 5,4 Prozent.