Der operative Gewinn (EBITDA) erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 921 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die entsprechende Marge verbesserte sich gleichzeitig um 3,1 Prozentpunkte auf 29,9 Prozent, was in etwa dem im Januar in Aussicht gestellten Wert entspricht.