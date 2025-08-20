Marge von Einmalkosten belastet

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) lag um 0,7 Prozent unter dem Vorjahr bei 514 Millionen Franken, womit die entsprechende Marge um 0,7 Prozentpunkte auf 30,9 Prozent zurückging. Sie blieb damit aber noch immer über dem angestrebten Zielkorridor von 28 bis 30 Prozent.