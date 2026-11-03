Das Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten sei vor allem auf ein deutliches Volumenwachstum sowie auf positive Preiseffekte zurückzuführen, heisst es zum Geschäftsverlauf. Treiber des Wachstums seien ein verbessertes Marktumfeld in Europa sowie eine starke Nachfrage in den meisten Regionen und über alle drei Produktbereiche hinweg gewesen, sowohl mit etablierten als auch neuen Produkten.