Am stärksten gelitten hat die Nachfrage in Europa, wo Geberit noch immer den Hauptteil des Umsatzes erwirtschaftet. Im wichtigsten Einzelmarkt Deutschland, aber auch in Österreich und in Osteuropa lagen die Umsatzverluste auch währungsbereinigt im zweistelligen Bereich. Im Heimmarkt Schweiz kam Geberit mit einem Minus von 3,4 Prozent glimpflicher davon.