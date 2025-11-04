Keine grossen Überraschungen erwartet

Mit Blick nach vorn zeigt sich Geberit leicht optimistischer. Das Management schraubt die Jahresprognose beim Wachstum leicht nach oben und stellt nun ein Nettoumsatzwachstum in Lokalwährungen von rund 4,5 Prozent in Aussicht. Bisher waren es rund 4 Prozent. Die EBITDA-Marge soll weiterhin bei rund 29 Prozent liegen.