Basilea hat mit dem US-Unternehmen Innoviva Specialty Therapeutics einen Partner für sein Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) gefunden. Durch die Vereinbarung erhält Basilea laut den Angaben eine Abschlagszahlung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar sowie gestaffelte umsatzabhängige Lizenzgebühren (Royalties) auf die Netto-Umsätze im hohen 10er- bis mittleren 20er-Prozentbereich. Insgesamt habe Basilea Anspruch auf umsatzabhängige Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 223 Millionen US-Dollar, heisst es. Darüber hinaus werde Innoviva die in den USA benötigten Produktmengen von Zevtera exklusiv von Basilea beziehen.