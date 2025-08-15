Die gestiegenen Preise für die goldene Daytona von Rolex fallen in eine Zeit des Goldbarrenbooms inmitten von Zöllen und Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten, während Patek Philippes Aquanaut die für die Schweizer Marke typischen Nautilus-Sportmodelle mittlerweile im Preis übertrifft. Das unterstreicht möglicherweise einen wachsenden Trend zu zurückhaltender Opulenz, so Davis. «Die Leute suchen heutzutage nach mehr ruhigem Luxus. Die Aquanaut ist genau das im Vergleich zur Nautilus.»