Alibaba hatte im Kampf um Marktanteile viel ​Geld in Rabattaktionen und schnellere Lieferzeiten gesteckt. Diese Investitionen ​zahlten sich jedoch nicht wie ​erhofft aus, da die anhaltende Immobilienkrise und Sorgen um ihre Einkommen ‌auf die Kauflust der chinesischen Verbraucher drückten. Selbst während der traditionell starken Einkaufssaison rund um den «Singles' Day» hielten sich die Kunden ​zurück.