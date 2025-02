Am Freitagmorgen teilte Galderma die EU-Zulassung für seinen Hoffnungsträger Nemluvio zur Behandlung von Dermatitis und Prurigo Nodularis, zwei Hauterkrankungen also, mit. Die Zulassung komme erwartungsgemäss, schreibt Stefan Schneider, zuständiger Analyst der Bank Vontobel, in seiner Notiz.