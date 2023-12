Verkauft wird über den Detailhandel, die Gastronomie und via Webshop direkt an die Konsumierenden. Man betont die Aspekte Gesundheit und Nachhaltigkeit aufgrund der Vielfalt an Proteinen aus Erbsen, Sonnenblumen und Hafer mit bis zu 86 Prozent weniger CO₂-Ausstoss und bis 90 Prozent weniger Wasserverbrauch als deren tierische Äquivalente. Der Grossteil der Produktion erfolgt in Kempthal; die "Planted Bratwurst" kommt dagegen von einem Partnerbetrieb in Süddeutschland. Über 65 Mitarbeitende arbeiten laut der Firma in den Bereichen Wissenschaft, Technik und Produktentwicklung.