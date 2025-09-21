Woolworths teilte mit, die betroffenen Windeln des belgischen Herstellers Ontex aus den Regalen genommen zu haben. Ontex erklärte, die Herkunft der Larven sei unklar. Es gebe keine Beweise dafür, dass sie während der Produktion in die Windeln gelangt seien. Der Betrieb in der Produktions- und Lagerstätte in Sydney sei ausgesetzt worden, bis umfassende Prüfungen abgeschlossen seien.