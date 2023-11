Auslöser der Debatte sind die Verbalattacken Mileis auf den gemeinsamen Markt Südamerikas. Ausserdem wird erwartet, dass sowie gegen den linksgerichteten brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva. «Lula wird jetzt wahrscheinlich noch mehr daran interessiert sein, die Verhandlungen abzuschliessen», hofft ein europäischer Diplomat, der mit den Verhandlungen vertraut ist. Denn brasilianische Unterhändler erklärten, es seien nur noch wenige Details zu verhandeln. Sie planten, das Abkommen auf einem Mercosur-Gipfel am 7. Dezember in Rio de Janeiro zu verkünden - also noch vor dem Regierungswechsel in Argentinien. «Die Gespräche schreiten schnell voran», sagt ein brasilianischer Beamter, der an den Verhandlungen beteiligt ist.